«Отдых превратился в стресс». Пензячка сообщила об опасности на стадионе «Снежинка»

Жительница Пензы написала в direct в «Инстаграм» информагентства о том, что на стадионе «Снежинка», где многие горожане проводят зимний досуг, не хватает указательных знаков на спусках и подъемах.

Пензячка рассказала, что вместе с семьей отдыхала на «Снежинке» во время праздников, но впечатления у нее остались не самые приятные. Причиной этому стало отсутствие указателей.

«Хорошая, просторная лыжня, идеально подходящая как для классического, так и для конькового ходов. Фишка лыжни — часто вы можете встретить дорожные знаки, предупреждающие о различных поворотах, спусках, подъемах и других нюансах лыжни. Помимо лыж, на этом стадионе можно покататься на санках и тюбингах. Так вот, для понимания людей просто необходимо установить указатели - какой спуск предназначен для лыжников, а какой - для тюбингов», - поделилась женщина.

По ее словам, катание лыжников и тюбингистов на одном спуске может привести к печальным последствиям, например, столкновению отдыхающих, среди которых – маленькие дети.

«Отдыхающие не убирают вовремя с трассы детей, «ватрушки» поднимают там, где можно только спускаться, что затрудняет ход для лыжников. […] Отдых превратился в стресс! Пришлось за своим ребенком во все глаза смотреть и других молодых родителей несколько раз предупреждала о надвигающейся опасности в виде скоростного лыжника. В общем, необходимо четко разметить спуски и подъемы с учетом интересов всех категорий отдыхающих», - резюмировала горожанка.

Напомним, не следует кататься на тюбингах по склонам с крутым уклоном (больше 20 градусов). Спуск можно начинать только при отсутствии других людей в зоне катания, а катание на одном склоне совместно с лыжниками или сноубордистами может привести к травмам.

Детям до 12 лет нужно пользовать шлемом при катании на так называемой «ватрушке» или санках. Любителям тюбинга ни в коем случае не следует делать резких движений корпусом во время спуска, сидеть на ватрушке таким образом, чтобы ноги были прямые и не касались снега, а также при спуске тормозить ногами, руками.

«В случае падения или остановки стоит как можно быстрее освободить проезжую часть, вставать только после полной остановки тюбинга, не стоять на выкате ватрушек со склона и по ходу движения ватрушек, по окончанию движения незамедлительно встать и покинуть зону выката вместе со своей ватрушкой в направлении подъема», - рекомендуют эксперты.