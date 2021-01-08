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08.01.2021г.
«Отдых превратился в стресс». Пензячка сообщила об опасности на стадионе «Снежинка»

«Отдых превратился в стресс». Пензячка сообщила об опасности на стадионе «Снежинка»

Пт, 08.01.21 13:44
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Жительница Пензы написала в direct в «Инстаграм» информагентства о том, что на стадионе «Снежинка», где многие горожане проводят зимний досуг, не хватает указательных знаков на спусках и подъемах.

Пензячка рассказала, что вместе с семьей отдыхала на «Снежинке» во время праздников, но впечатления у нее остались не самые приятные. Причиной этому стало отсутствие указателей.

«Хорошая, просторная лыжня, идеально подходящая как для классического, так и для конькового ходов. Фишка лыжни — часто вы можете встретить дорожные знаки, предупреждающие о различных поворотах, спусках, подъемах и других нюансах лыжни. Помимо лыж, на этом стадионе можно покататься на санках и тюбингах. Так вот, для понимания людей просто необходимо установить указатели - какой спуск предназначен для лыжников, а какой - для тюбингов», - поделилась женщина.

По ее словам, катание лыжников и тюбингистов на одном спуске может привести к печальным последствиям, например, столкновению отдыхающих, среди которых – маленькие дети.

«Отдыхающие не убирают вовремя с трассы детей, «ватрушки» поднимают там, где можно только спускаться, что затрудняет ход для лыжников. […] Отдых превратился в стресс! Пришлось за своим ребенком во все глаза смотреть и других молодых родителей несколько раз предупреждала о надвигающейся опасности в виде скоростного лыжника. В общем, необходимо четко разметить спуски и подъемы с учетом интересов всех категорий отдыхающих», - резюмировала горожанка.

Напомним, не следует кататься на тюбингах по склонам с крутым уклоном (больше 20 градусов). Спуск можно начинать только при отсутствии других людей в зоне катания, а катание на одном склоне совместно с лыжниками или сноубордистами может привести к травмам.

Детям до 12 лет нужно пользовать шлемом при катании на так называемой «ватрушке» или санках. Любителям тюбинга ни в коем случае не следует делать резких движений корпусом во время спуска, сидеть на ватрушке таким образом, чтобы ноги были прямые и не касались снега, а также при спуске тормозить ногами, руками.

«В случае падения или остановки стоит как можно быстрее освободить проезжую часть, вставать только после полной остановки тюбинга, не стоять на выкате ватрушек со склона и по ходу движения ватрушек, по окончанию движения незамедлительно встать и покинуть зону выката вместе со своей ватрушкой в направлении подъема», - рекомендуют эксперты.

Источник фотографии: Скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B8-%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%B8-3020751/
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08.01.2021 03:17
Собери Деда Мороза. «Пенза-Пресс» подготовило для читателей новогодний пазл
07.01.2021 10:01
Какие изменения в сфере финансов ждут пензенцев в 2021 году
05.01.2021 16:42
Владыка Серафим рассказал о ходе работ в Спасском соборе
05.01.2021 09:01
Откровения переболевшего коронавирусом. Пензенец рассказал, как боролся с ковидом
03.01.2021 03:40
Снеговик для Весты. Пензячка делает елочные игрушки, чтобы спасти животных
02.01.2021 08:11
Как в Пензе на новогодние праздники будут работать больницы, почта и МРЭО
01.01.2021 12:12
Один из старейших пензенских Дедов Морозов рассказал о своих приключениях
01.01.2021 09:27
Что изменится в жизни пензенцев в 2021 году
01.01.2021 08:40
Гороскоп на 2021 год
01.01.2021 06:21
Как весело встретить Новый год дома. Подборка игр от пензенских ведущих
31.12.2020 11:33
Как правильно подарить ребенку новогодний подарок
29.12.2020 20:25
Законны ли ночные вечеринки в клубах Пензы
29.12.2020 03:00
«Он - простой терновский парень». Эксклюзивное интервью с футболистом Германом Онугхой
25.12.2020 05:13
Как живет и с кем дружит главный символ Нового года
23.12.2020 05:12
Тринадцать праздников без снега. Каким был Новый год в Пензе за последние 20 лет
21.12.2020 05:00
С урока – на бал: пензенский преподаватель совмещает работу с ведением праздников и блогингом
18.12.2020 20:56
Как завести машину в мороз. Зимние лайфхаки для автолюбителей
18.12.2020 05:17
Мифы зимней эксплуатации машин
14.12.2020 22:34
Стоимость проезда от Заречного до Пензы повысилась, но властям об этом не сказали
14.12.2020 14:57
Лучший друг детворы: молодой Дед Мороз рассказал о своей работе
11.12.2020 20:15
Как выживают пензенские фитнес-центры и что ожидает их в будущем
03.12.2020 17:21
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27.11.2020 10:58
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26.11.2020 06:10
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25.11.2020 11:12
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25.11.2020 10:35
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