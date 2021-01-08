В субботу по Пензенской области пройдут дождь и мокрый снег

В субботу жителям обещают облачную погоду и небольшие, местами умеренные, осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 7-12 метров в секунду при порывах. Ночью температура воздуха будет в пределах от минус одного до минус шести, днем – от минус трех до плюс двух.

Также сотрудники ведомства предупреждают о гололедице. Автомобилистов просят быть аккуратными за рулем, а также поменять резину на зимнюю. Водителям советуют не совершать резких маневров, особенно на скользкой дороге, иначе это может привести к трагедии.