Пациенты с ковидом из областного госпиталя ветеранов войн рассказали Белозерцеву о лечении

По словам главы областного минздрава Александра Никишина, в настоящее время в медучреждении из 350 коек заняты 348. Здесь лечатся пензенцы с коронавирусом и внебольничными пневмониями со средней степенью тяжести. Он добавил, что около 30 пациентов уже сегодня будут выписаны домой.

Александр Никишин отметил, что в случае осложнения течения заболевания пензенцев переводят в областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи (КИМ).

«Очень важно не упустить момент, когда состояние человека начинает внушать опасение, не потерять время. Пациентов, относящихся к группе риска, нужно брать под особый контроль», - нацелил глава региона.

Он осмотрел палаты «красной зоны» и пообщался с пациентами. Они отметили внимательность персонала и рассказали, что лечение они получают в полном объеме, а к условиям в госпитале и лечению претензий не имеют.

«Я горжусь, когда пациенты тепло отзываются о лечащих врачах. Мне приятно, когда я слышу слова благодарности и признательности в адрес наших медицинских работников. Я обязательно приму решение об их поощрении», - цитирует Ивана Белозерцева пресс-центр облправительства.

Губернатор также распорядился доукомлектовать больницы, где проходит большой поток пациентов, дезинфекционными тоннелями.