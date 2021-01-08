Для расчистки снега на улицы Пензы выехала 61 спецмашина

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В пресс-службе администрации Пензы рассказали, как в областном центре борются с последствиями снегопада.
На очистку и обработку улично-дорожной сети города вышли 61 единица техники и 58 рабочих МУП «Пензадормост».
В настоящее время снег вывозят с улицы Урицкого, проспектов Победы и Строителей. Вся техника движется по закрепленным маршрутам, контроль за которой осуществляется посредством системы ГЛОНАСС.
Рабочие МУП «Зеленое хозяйство», в свою очередь, приводят в порядок общественные территории: они очищают тротуары, дорожки в скверах и обрабатывают их противогололедными материалами. Этим занимаются 95 специалистов и 13 единиц спецтехники.