Родители погибли, ребенок выжил. Пензенцы сообщают о жуткой аварии

В пензенской группе автомобилистов соцсети «ВКонтакте» 8 января подписчик рассказал о страшной аварии в Малосердобинском районе.

«Страшная авария не доезжая села Майское в сторону Саратова. Родители насмерть. Девочка осталась жива», - рассказал очевидец и прикрепил жуткие кадры последствий ДТП.

На снимках видно легковушку, которая столкнулась с фурой. Lada буквально превратилась в груду металла.

Официальных данных о случившемся нет.

Автомобилистов просят быть аккуратными за рулем, а также поменять резину на зимнюю. Водителям советуют не совершать резких маневров, особенно на скользкой дороге, иначе это может привести к трагедии.