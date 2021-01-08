Родители погибли, ребенок выжил. Пензенцы сообщают о жуткой аварии

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В пензенской группе автомобилистов соцсети «ВКонтакте» 8 января подписчик рассказал о страшной аварии в Малосердобинском районе.
«Страшная авария не доезжая села Майское в сторону Саратова. Родители насмерть. Девочка осталась жива», - рассказал очевидец и прикрепил жуткие кадры последствий ДТП.
На снимках видно легковушку, которая столкнулась с фурой. Lada буквально превратилась в груду металла.
Официальных данных о случившемся нет.
Автомобилистов просят быть аккуратными за рулем, а также поменять резину на зимнюю. Водителям советуют не совершать резких маневров, особенно на скользкой дороге, иначе это может привести к трагедии.