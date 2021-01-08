В Пензе пассажирский автобус попал в аварию. Видео

По словам очевидца, инцидент случился у Бригадирского моста. Видео с места ДТП было снято в 14:45. На кадрах видно автобус, возле которого стоят сотрудники полиции, и внедорожник, улетевший в кювет. Ролик был размещен в группе соцсети «Вконтакте».

Официальных данных о случившемся нет, о наличии пострадавших ничего неизвестно.

Напомним, гололедица и снегопад создали опасную ситуацию на дорогах в регионе. Чтобы избежать печальных последствий, водителям рекомендуют соблюдать правила дорожного движения, а неопытным автолюбителям воздержаться от поездок на дальние расстояния.