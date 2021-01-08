Участники лыжного агитпохода «Звездный» нанесли на карту более 15 родников

Министр образования Пензенской области Александр Воронков на своей странице в «Инстаграм» сообщил о завершении лыжного агитпохода «Звездный».

8 января были подведены итоги мероприятия. По словам министра, в нем приняли участие 63 туристских отряда - это около 2500 учащихся из 22 районов области. Они прошли более 3500 километров.

«К сожалению, эпидситуация не позволила нам подвести итоги агитпохода в традиционной форме - сборе всех участников похода в конечной точке с традиционным награждением. Поэтому встречу провели в онлайн-формате. Уверен, что в следующем году мы исправим эту ситуацию», - выразил надежду Александр Воронков.

Он рассказал, что участники дали более 20 концертов художественной самодеятельности, занимались волонтерской работой на маршруте, помогали ветеранам: чистили снег и приносили воду, проводили акции, краеведческие исследования и товарищеские матчи по хоккею. Глава пензенского минобра поблагодарил ребят за проделанную работу.

Александр Воронков добавил, что в рамках экологической программы Русского географического общества юные туристы расчистили от снега и мусора и нанесли на карту более 15 родников.