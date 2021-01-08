Путин подписал указ о создании фонда поддержки детей с тяжелыми заболеваниями

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями «Круг добра».

Как сообщает РБК со ссылкой на сайт Кремля, главой фонда назначен основатель первого государственного детского хосписа Александр Ткаченко.

Фонд будет аккумулировать средства, полученные в результате повышения ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13 до 15%. По словам главы государства, дополнительные доходы казны в 2021 году от повышения налога составят 60 млрд руб.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что в экспертный совет фонда войдут главные внештатные специалисты по различным заболеваниям при Минздраве. По ее словам, специалисты уже составили предварительный список из 30 болезней, на лечение которых будут направляться средства фонда.