Более тысячи мам и пенсионеров из Пензенской области прошли бесплатное переобучение

Центры занятости населения Пензенской области организовали обучение для женщин с детьми-дошкольниками и людей старше 50 лет.

В первую категорию вошли 328 женщин: 164 из них – мамы, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, и еще 164 – мамы, воспитывающие детей до шести лет.

Во второй категории оказались 729 жителей региона в возрасте старше 50 лет и предпенсионного возраста, из них 155 – не работающие.

Как сообщили в пресс-центре облправительства, участников программы обучили востребованным на рынке труда профессиям и направлениям, таким как: бухгалтер, портной, специалист в сфере закупок, швея, специалист по маникюру, педагог-психолог, продавец непродовольственных товаров, менеджер, парикмахер, делопроизводитель, кассир торгового зала, повар и другим.

Обучение проводили в рамках национального проекта «Демография», инициированного президентом РФ.