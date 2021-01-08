Ученые обнаружили у коронавируса признаки хронического заболевания

Группа ученых из Бельгии и Нидерландов изучила данные 1837 человек, средний возраст которых составил 47 лет, перенесших коронавирус в легкой форме.

Каждый третий, перенесший коронавирус в легкой форме, страдает от последствий заболевания в течение четырех месяцев и даже больше. Таким пациентам нужно ставить диагноз «хроническая коронавирусная инфекция», заявили ученые.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на «Газету.ру», спустя длительный промежуток времени пациенты начали жаловаться на сильную усталость, проблемы со сном, боль и мышечную слабость.

Кроме того, примерно 30% переболевших зависимы от постороннего ухода, что сопоставимо в процентом соотношении с показателями таких хронических заболеваний, как сердечная и почечная недостаточность.