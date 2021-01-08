Иван Белозерцев узнал, как медучреждения города справляются с наплывом пациентов

В нашем регионе за последние сутки выявлено 205 новых случаев коронавируса. Причем 194 из них - в Пензе. Насколько лечебные учреждения справляются с наплывом пациентов, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев узнал у медиков, которые работают в «красной зоне» областного госпиталя для ветеранов войн. Там сейчас оказывают помощь 350 жителям области.

Три десятка человек, которым помогли побороть коварную инфекцию, 8 января были выписаны домой. Ну а тех, кто попал на больничную койку незадолго до новогодних праздников, губернатор расспросил об условиях пребывания, о том, как проходит лечение и уточнил — насколько внимательно относится к пациентам медперсонал.

«Мне очень приятно слышать, что больше очень тепло о вас отзываются. Даже чувство гордости берет за наших врачей и медсестер», - сказал Иван Белозерцев.

Иван Белозерцев распорядился оснастить больницы с большим потоком пациентов дезинфекционными тоннелями. А еще поинтересовался, как обстоит дело с вакцинацией. Министр здравоохранения области Александр Никишин сообщил, что на сегодняшний день прививку от коронавируса у нас сделали 890 человек. С 3 января начался второй этап. Кстати, при обследовании перед процедурой выясняется, что у порядка 30% граждан имеются антитела. Они уже перенесли Covid-19 в легкой форме, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.