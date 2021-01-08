Госавтоинспекторы из Пензы провели транспортный рейд

Пензенские госавтоинспекторы провели рейд, в ходе которого выясняли, насколько безопасны пассажирские перевозки в областном центре. В частности, проверили, соответствуют ли автобусы и маршрутные такси техническим требованиям.

Оказалось, что такое нарушение самое распространенное. Транспорт требует ремонта. А еще водители нередко превышают скорость, игнорируют запрещающий сигнал светофора и, наперекор всем правилам, позволяют людям до отказа заполнять салон.

«За различные нарушения действующего законодательства, в отношении водителей, осуществляющих перевозки пассажиров на коммерческой основе, в текущем году было составлено 314 административных материалов. Из них за управление автобусами с техническими неисправностями -122, а 58 – за нарушение правил перевозки», - рассказал заместитель начальника ОГИБДД УМВД России по городу Пензе Сергей Потапов, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.