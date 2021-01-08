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08.01.2021г.
Мошенники обманули жительницу Заречного более чем на 500 000 рублей

Мошенники обманули жительницу Заречного более чем на 500 000 рублей

Пт, 08.01.21 21:30
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Жительница Пензы стала жертвой телефонных мошенников. Женщина перевела злоумышленникам более полумиллиона рублей.

Они использовали один из самых распространенных способов обмана. Позвонив потерпевшей, представились сотрудниками банка и рассказали о том, что с ее счета неизвестные пытаются снять деньги. Для того, чтобы сохранить средства, рекомендовали перевести их на другой, более безопасный. Женщина так и сделала. Но на этом мошенники не успокоились. Снова набрали телефон доверчивой гражданки и попросили оформить кредит. И вновь это не насторожило пензячку. Она взяла в финансовом учреждении 450 тысяч рублей и перевела их на несколько абонентских номеров.

«Общая сумма причиненного ущерба составила 515 тысяч рублей. О подобных способах обмана женщина была осведомлена. УМВД России по Пензенской области призывает жителей региона проявлять бдительность при получении сообщений с незнакомых номеров и звонков с неизвестных телефонов. В случае, если вы получили сообщение о проблемах с вашей банковской картой, позвоните в банк по номеру, указанному на ней», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Сейчас сотрудники полиции устанавливают личности тех, кто совершил преступление. Но, как показывает практика, сделать это весьма сложно, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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08.01.2021 03:17
Собери Деда Мороза. «Пенза-Пресс» подготовило для читателей новогодний пазл
07.01.2021 10:01
Какие изменения в сфере финансов ждут пензенцев в 2021 году
05.01.2021 16:42
Владыка Серафим рассказал о ходе работ в Спасском соборе
05.01.2021 09:01
Откровения переболевшего коронавирусом. Пензенец рассказал, как боролся с ковидом
03.01.2021 03:40
Снеговик для Весты. Пензячка делает елочные игрушки, чтобы спасти животных
02.01.2021 08:11
Как в Пензе на новогодние праздники будут работать больницы, почта и МРЭО
01.01.2021 12:12
Один из старейших пензенских Дедов Морозов рассказал о своих приключениях
01.01.2021 09:27
Что изменится в жизни пензенцев в 2021 году
01.01.2021 08:40
Гороскоп на 2021 год
01.01.2021 06:21
Как весело встретить Новый год дома. Подборка игр от пензенских ведущих
31.12.2020 11:33
Как правильно подарить ребенку новогодний подарок
29.12.2020 20:25
Законны ли ночные вечеринки в клубах Пензы
29.12.2020 03:00
«Он - простой терновский парень». Эксклюзивное интервью с футболистом Германом Онугхой
25.12.2020 05:13
Как живет и с кем дружит главный символ Нового года
23.12.2020 05:12
Тринадцать праздников без снега. Каким был Новый год в Пензе за последние 20 лет
21.12.2020 05:00
С урока – на бал: пензенский преподаватель совмещает работу с ведением праздников и блогингом
18.12.2020 20:56
Как завести машину в мороз. Зимние лайфхаки для автолюбителей
18.12.2020 05:17
Мифы зимней эксплуатации машин
14.12.2020 22:34
Стоимость проезда от Заречного до Пензы повысилась, но властям об этом не сказали
14.12.2020 14:57
Лучший друг детворы: молодой Дед Мороз рассказал о своей работе
11.12.2020 20:15
Как выживают пензенские фитнес-центры и что ожидает их в будущем
03.12.2020 17:21
Юрий Осколков объяснил, почему Пенза не получила субсидии на авиаперевозки
27.11.2020 10:58
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26.11.2020 06:10
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25.11.2020 11:12
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25.11.2020 10:35
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