Мошенники обманули жительницу Заречного более чем на 500 000 рублей

Жительница Пензы стала жертвой телефонных мошенников. Женщина перевела злоумышленникам более полумиллиона рублей.

Они использовали один из самых распространенных способов обмана. Позвонив потерпевшей, представились сотрудниками банка и рассказали о том, что с ее счета неизвестные пытаются снять деньги. Для того, чтобы сохранить средства, рекомендовали перевести их на другой, более безопасный. Женщина так и сделала. Но на этом мошенники не успокоились. Снова набрали телефон доверчивой гражданки и попросили оформить кредит. И вновь это не насторожило пензячку. Она взяла в финансовом учреждении 450 тысяч рублей и перевела их на несколько абонентских номеров.

«Общая сумма причиненного ущерба составила 515 тысяч рублей. О подобных способах обмана женщина была осведомлена. УМВД России по Пензенской области призывает жителей региона проявлять бдительность при получении сообщений с незнакомых номеров и звонков с неизвестных телефонов. В случае, если вы получили сообщение о проблемах с вашей банковской картой, позвоните в банк по номеру, указанному на ней», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Сейчас сотрудники полиции устанавливают личности тех, кто совершил преступление. Но, как показывает практика, сделать это весьма сложно, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.