Гастарбайтеры из Узбекистана рассказали о любви и жизни в Пензе

Жизнь гастарбайтеров в России — одна из тем, которые мы привыкли оставлять без внимания. Ведь многие из них приезжают к нам только на заработки, из-за чего складывается впечатление, что спросить у них нечего. Однако среди наемных рабочих есть такие, которые не только «пашут», но и знакомятся, дружат, влюбляются и успевают расставаться.

Корреспондент информагентства Александр Зосимов поговорил с рабочими из Узбекистана, чтобы выяснить, почему им нравится Пенза больше, чем другие города, сколько они зарабатывают в месяц, как складывается их личная жизнь в России, а также другие подробности из биографии.

Три тысячи в день — невыгодно

Ни для кого не секрет, что у многих россиян при слове «гастарбайтер» складывается образ неопрятного иностранца, вынужденного «батрачить» за копейки у хитрого и деспотичного начальника, а жить — в каком-нибудь «клоповнике». Но всегда ли наемные мигранты соответствуют стереотипным образам?

Щербек Каримов из Узбекистана трудится в Пензе с 2012 года. Некоторое время молодой человек работал таксистом и зарабатывал такие деньги, которым могли позавидовать даже обеспеченные россияне. Сейчас он работает на стройке, и совсем недавно взял в рассрочку седан. Пенза, по его словам, — хороший город для работы, потому что люди у нас добрые, а начальники не «кидают на бабки».

«Сюда меня пригласил старший брат. Сейчас работаю на стройке и занимаюсь внутренней отделкой дома. Сколько платят? Ну, нормально: когда 40, когда 50, а когда 70 тысяч рублей в месяц. Летом подрабатывал таксистом. За день можно было заработать три тысячи рублей, бывало и больше. Но это оказалось невыгодно, потому что полторы тысячи я отдавал только за аренду, а остальные — на бензин. А еще нужно было родителям отсылать деньги, вот. Поэтому я взял в рассрочку седан. Осталось получить только российские права, чтобы по вечерам «бомбить», — поделился финансовыми достижениями и планами гастарбайтер из Узбекистана.

Девушки бросают, всегда бросают

Большую часть времени Щербек проводит на работе. Начинает трудиться с 8 часов утра, а заканчивает, как правило, в 6 или 7 часов вечера. Несмотря на это, он успевает находить время и на личную жизнь. Но иногда все складывается не так, как ожидаешь.

«Мужики знакомятся здесь с девушками, но они их бросают. Всегда бросают. Вот почему у меня сейчас душа болит? Потому что я уже пострадал из-за любви. А у меня никогда до этого не было девушки», — признался молодой человек.

Щербек Каримов рассказал журналисту, как с ним поступила жительница Пензы, однако решил об этом подробно не распространяться.

«Многие из нас боятся отношений, потому что нормально с кем-то встречаться не получается. Мы работаем, работаем, работаем…. Из-за этого девушка находит другого. Хотя некоторым удается строить отношения. Вот, например, мой старший брат скоро женится. Да, я понимаю, что и мне пора, но не хочу», — рассказал узбекистанец.

Все свои проблемы молодой человек привык переживать в одиночестве. О том, что в Пензе его обманула девушка, не знали ни друзья, ни даже родители, которых он не навещал уже около пяти лет.

Раз — и умер

Молодой человек добавил, что семья для него — святое. Ради нее он и отправился к нам на заработки. Но всегда бывают исключения. Щербек рассказал корреспонденту печальный случай про наемного рабочего в Пензе, о котором знает немало трудовых мигрантов в городе.

«Три или четыре года назад мне рассказали, что приехал сюда узбек. Работал он, работал, а потом раз — и умер. Позвонили на Родину, сказали: «Что надо делать, он умер?». В семье ответили: «Не надо его нам». Похоронили мужчину здесь [в Пензе], на мусульманском кладбище. Это я к тому, что и такие семьи бывают», — рассказал он.

Здесь не скажут: «Мигрант!»

Несмотря на все трудности и истории, которые могли как-то омрачить жизнь молодого человека, он все же доволен своим положением. И дело — даже не в деньгах, а в отношении людей.

«Пенза — очень хороший город. Спокойно здесь. Милиционеры [полицейские] и гаишники не издеваются, как, например, в Москве. Там сразу скажут: «Мигрант!» — добавил Щербек.

Гастарбайтер с вышкой

Узбекистанец Отабек Курбонов приезжает на заработки в Пензу с 2008 года. В основном, мужчина продавал овощи и фрукты. В этом году он решил заняться более тяжелым трудом — подработкой на стройке. Самое интересное то, что иностранец имеет высшее педагогическое образование. На родине он обучал детей русскому языку и литературе. Там же у него есть свой бизнес: небольшой швейный цех. Возникает вопрос: «Зачем, имея высшее образование, квалифицированную работу и бизнес, приезжать в Пензу, чтобы работать на стройке?».

«Пусть в Пензе я с 2008 года, но в России я работаю очень давно: с 1988 года, когда еще был Советский Союз. На стройке мне предложили подработать знакомые. Я подумал, почему бы и нет, если платят нормально. Учителем в Узбекистане я получал в месяц 450 баксов [около 34 тысяч рублей]. На стройке я зарабатываю, конечно, больше», — начал рассказывать гастарбайтер из Узбекистана.

Можно иметь много жен

Почему Отабек Курбонов сделал перерыв в педагогической деятельности, у журналиста не получилось узнать. Беспокоило другое: как мужчине удается находить время на семью, если он часто уезжает в Пензу.

«Скажу так, у меня как бы две семьи, то есть две жены и пять детей. У нас, мусульман, религия не запрещает многоженство. Можно иметь до четырех жен, если всех сможешь обеспечить. Но главное, чтобы один из браков был официальным. С одной из супруг, кстати, я познакомился в Пензе, а другая выросла у меня на глазах в Узбекистане. Обычно я навещаю их раз в три месяца. Но в этот раз так получилось, что родных уже почти год не видел, так как пандемия…. Скучаю по ним каждый день. Но куда денешься? Мы всегда много работаем, к труду нас с детства приучают. Я что хочу сказать: хоть и не всего у нас хватает, проблем немало, но вот в этой головной боли и есть счастье», — рассказал он.

Не как в Сибири

«Ясно. Но почему из всех городов России вы выбрали именно наш город, чем он привлекателен?» — спросил его корреспондент.

«Люди у вас очень добрые, всегда готовы прийти на помощь. А мы народ такой, всегда ценим доброту и дружбу. Я никогда не ощущал здесь какого-то дискомфорта. Например, в Москве или Сибири к мигрантам относятся плохо», — рассказал мужчина.

Что хотелось бы сказать в завершении. Описывая жизнь гастабайтеров в Пензе, становится ясно, что не все трудовые мигранты в России — стереотипные «трудяги».