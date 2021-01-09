В Пензенской области умерла женщина с коронавирусом

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В пятницу, 8 января, после восьми часов вечера стало известно, что в Пензенской области умерла одна женщина от коронавируса. Об этом в своем Telegram-канале рассказала пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина.
Напомним, чтобы снизить риски заражения, людям по-прежнему необходимо носить маски в общественных местах, не трогать немытыми руками лицо, а также чаще проводить уборку в доме.