В Пензенской области умерла женщина с коронавирусом

К вечеру 8 января стало известно, что в Пензенской области от Covid-19 скончалась одна женщина.

В пятницу, 8 января, после восьми часов вечера стало известно, что в Пензенской области умерла одна женщина от коронавируса. Об этом в своем Telegram-канале рассказала пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина.

Напомним, чтобы снизить риски заражения, людям по-прежнему необходимо носить маски в общественных местах, не трогать немытыми руками лицо, а также чаще проводить уборку в доме.