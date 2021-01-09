Стало известно, сколько пензенцев победили Covid-19

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К вечеру 8 января стало известно, что за прошедшие сутки выписали 153 пациента, ранее болевших коронавирусом. Об этом в своем Telegram-канале рассказала пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина.
«Итого выздоровевших — 22 333 [человека]», — добавила она.
Чтобы снизить темпы распространения инфекции, Роспотребнадзор обязует всех носить маски, соблюдать социальную дистанцию и следить за личной гигиеной.