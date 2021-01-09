В Пензе ночью произошел пожар в известном ресторане

Ночью, после трех часов, произошел пожар в одном из популярных ресторанов Пензы.

Сотрудники регионального ГУ МЧС России сообщили, что сегодня после трех часов ночи поступило сообщение о пожаре в одном из ресторанов на улице Куйбышева. Они рассказали, что в результате пожара обгорели деревянные отделка стены и чердак площадью 20 квадратных метров.

«В октябре 2020 года в нем уже был пожар, причиной которого стал поджег», — напомнили в ведомстве.

Что стало причиной инцидента — не известно.

Для установления всех обстоятельств сегодняшнего пожара отдел надзорной деятельности и профилактической работы Пензы просит откликнутся возможных очевидцев произошедшего, позвонить по телефону: 68-17-77 или прийти по адресу: г.Пенза, ул.Большая Радищевская, 12.

Пензенцев просят не оставлять без присмотра включенными бытовые приборы и плиты. Кроме того, необходимо следить за исправностью проводки, чтобы избежать трагедии.