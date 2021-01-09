Иван Белозерцев рассказал, как в регионе подготовились к переписи населения

Всероссийская перепись населения 2021 года пройдет с 1 по 31 октября. Губернатор Пензенской области рассказал, как регион подготовился к этому событию.

Глава региона сообщил, что подготовка к переписи населения велась в Пензенской области в течение 2020 года. За 2019-2020 годы в Пензенской области установлены новые адресные указатели и заменены на новые пришедшие в негодность таблички с названиями улиц. Более того, заранее были подготовлены интерактивные карты всех населенных пунктов, составлены и выверены списки жилых домов. Тем самым создана необходимая база для центральной аналитической платформы «Население», которую Росстат планирует запустить в 2023 году.

«Прошу глав муниципальных образований региона взять процесс подготовки и проведения Всероссийской переписи населения под пристальный контроль, оказывая сотрудникам Пензастата необходимое содействие», — передает слова губернатора пресс-служба правительства Пензенской области.