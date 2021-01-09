Российский врач предсказал судьбу коронавируса в 2021 году

Председатель Национального общества промышленной медицины, врач Алексей Яковлев сообщил о перспективах развития Covid-19 в 2021 году на территории России.

Медик сообщил, что к весне заболеваемость коронавирусом в России станет минимальной. По его словам, уже сейчас в разных частях страны она либо вышла на плато, либо идет на спад. Об этом сообщает «РИА Новости».

«В России произойдет ровно то же, что и во всем остальном мире, ведь вирус не имеет гражданства. Все ОРВИ, к которым относится и новый коронавирус, эволюционируют, быстро или медленно, по одному сценарию: они становятся менее опасными (патогенными), а, следовательно, и более заразными (контагиозными). Проще говоря, Covid-19 стремится стать обычной простудой», — сказал врач.