Среди новых зараженных коронавирусом в Пензенской области детей не обнаружили

Опубликованы свежие данные о новых зараженных Covid-19 в Пензенской области.

Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина опубликовала в своем Telegram-канале свежие данные о новых зараженных коронавирусом пензенцах. Она написала, что за прошедшие сутки Covid-19 в регионе заразились 202 человека, но среди них, как это часто бывает, детей не оказалось.

Напомним, что всего в регионе зафиксировано 27 857 случаев заражения. Выздоровели 22 333 жителя, умерло 335 пациентов.

Пензенцев по-прежнему просят соблюдать меры профилактики, чтобы снизить риски заражения. Необходимо пользоваться маской и антисептиком.