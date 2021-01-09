Пенза снова в лидерах суточного рейтинга по коронавирусу

Областной центр региона снова лидирует в суточном рейтинге по коронавирусу.

Ранее информагентство сообщало, что за прошедшие сутки коронавирусом заболели 202 пензенца. Спустя некоторое время стало известно, в каких городах и районах региона выявили новые случай Covid-19. Если ссылаться на данные Telegram-канала пресс-секретаря губернатора и правительства области Дины Черемушкиной, то заметно, что больше всего инфицированных коронавирусом обнаружили в Пензе —193 человека. В Заречном Covid-19 заболели 5 человек, Кузнецком районе — 2, а Лопатинском и Тамалинском районах — по одному человеку.

Напомним, чтобы снизить риски заражения, людям по-прежнему необходимо носить маски в общественных местах, не трогать немытыми руками лицо, а также чаще проводить уборку в доме.