В Пензе состоялось заключительное новогоднее представление

В пензенском парке имени Белинского прошли новогодние представления для детей.

Заключительное новогоднее представление у елки «Заколдованное Королевство кривых зеркал» прошло в развлекательном городке «Зимняя сказка», расположенном в центральном парке культуры и отдыха имени В.Г. Белинского. Гостей ждала встреча с любимыми героями, веселые игры, зажигательные танцы и традиционные новогодние песни. Герои сказки подарили ребятам веселый праздник и поздравили гостей с Новым 2021 годом.

Пока одни веселились у елки, другие пензенцы отправились в терем Снегурочки. Здесь также для гостей парка была подготовлена праздничная программа, сообщается на сайте правительства Пензенской области.