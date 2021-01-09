В Пензе состоялось заключительное новогоднее представление

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Заключительное новогоднее представление у елки «Заколдованное Королевство кривых зеркал» прошло в развлекательном городке «Зимняя сказка», расположенном в центральном парке культуры и отдыха имени В.Г. Белинского. Гостей ждала встреча с любимыми героями, веселые игры, зажигательные танцы и традиционные новогодние песни. Герои сказки подарили ребятам веселый праздник и поздравили гостей с Новым 2021 годом.
Пока одни веселились у елки, другие пензенцы отправились в терем Снегурочки. Здесь также для гостей парка была подготовлена праздничная программа, сообщается на сайте правительства Пензенской области.