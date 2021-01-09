В Пензе возбудили уголовное дело на пьяного водителя

Жителя Пензы поймали за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Теперь ему грозит срок.

В пресс-службе областного УМВД России сообщили, что ночью на улице Гастелло в Пензе сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, которым управлял пьяный водитель. Также поясняется, что ранее он был подвергнут административному наказанию за аналогичное правонарушение.

По факту нарушения Правил дорожного движения возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.