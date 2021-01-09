В Пензенской области завершился ежегодный лыжный агитпоход учащихся «Звездный»

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63 туристских отряда, около 2500 учащихся из 22 районов Пензенской области, Пензы и Заречного прошли более 3500 километров. Наиболее массово агитпоход прошел в Камешкирском, Пачелмском, Неверкинском районах. В пресс-службе правительства региона отметили, что участники агитпохода дали более 20 концертов художественной самодеятельности. Юные туристы посещали школьные музеи, занимались волонтерской работой на маршруте: помогали ветеранам труда: чистили снег и приносили воду. В рамках экологической программы РГО (Русского географического общества) туристами было расчищено от снега и мусора и нанесено на карту более 15 родников.
Торжественное подведение итогов агитпохода состоялось 8 января в дистанционном формате.