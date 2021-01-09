Жители Пензы приняли участие в состязаниях по дартсу

Array ( [temp] => 0 [weatherType] => облачно [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/ovc.png )
В Пензе состоялось спортивно-массовое мероприятие с активными играми на свежем воздухе. Насыщенную программу для пензенцев и гостей города организовали специалисты Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы совместно с работниками спортивной школы № 6. Любой желающий мог проверить свою меткость в состязаниях по дартсу или стрельбе из электронного оружия.