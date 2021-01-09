В Пензе для расчистки снега выехали 65 спецмашин

Для того, чтобы расчистить пензенские дороги от снега, на улицы города выехали 65 единиц спецтехники.

Сегодня для уборки задействовано 65 единиц спецтехники. Убирали снег с улиц Коммунистической, Урицкого, Пушкина, Баумана, проспектов Победы и Строителей, а также в районе железнодорожного вокзала Пенза-1. Ликвидация снега с городских территорий продолжится в ночную смену. Вместе с тем будет организовано дежурство дорожной техники для очистки дорог в связи с очередным снегопадом.

На внутридворовых территориях порядок наводят дворники: в Октябрьском районе — 328 сотрудников УК и ТСЖ и 22 единицы техники, в Ленинском — 163 специалиста и 10 единиц техники, в Железнодорожном — 119 человек и 15 единиц техники, в Первомайском — 786 дворников и 84 единицы техники.