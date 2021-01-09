Жителю Пензенской области грозит срок за кражу полутора тысяч рублей

В Пензенской области мужчина обокрал посетителя в баре. Теперь ему грозит срок.

В полиции житель села Ленино рассказал, что в одном из баров Пензы злоумышленники похитили из кармана его верхней одежды кошелек, в котором находилось полторы тысячи рублей. Сотрудники полиции изучили камеры видеонаблюдения, установленные в баре.

По подозрению в совершении данного преступления сотрудниками уголовного розыска был установлен житель села Кондоль, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Подозреваемый в содеянном сознался. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Полиция напоминает, что если в отношении вас совершено преступление, сразу же сообщите об этом в полицию любым удобным способом, в том числе по телефону 02 (со стационарного телефона) или 102 (с мобильного телефона). Запомните приметы злоумышленников, во что они одеты, в какую сторону направляются.