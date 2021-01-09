В Пензе специалисты посетили неблагополучные семьи

В Пензе провели межведомственные рейды и патронажные посещения по неблагополучным семьям.

Члены комиссии посетили семьи, проживающие по улицам Чапаева, Революционной, Захарова, Долгорукова, в микрорайоне Западная поляна, а также в микрорайонах № 1, №3. С родителями провели профилактические беседы о ведении здорового образа жизни, о недопустимости употребления алкогольных напитков, об ответственности за невыполнение родительских обязанностей и необходимости усиления контроля за поведением несовершеннолетних. Подросткам и их родителям напомнили правила обращения с печным, газовым и электрическим оборудованием. До их сведения доведена информация о мерах противопожарной безопасности.

В профилактических мероприятиях приняли участие ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, инспектор ПДН УМВД России по г. Пензе, специалисты центра социальной помощи семье и детям.