В Пензе во время ДТП три автомобиля собрались в «паровозик»

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В группе «Сова Пенза Авто» социальной сети «ВКонтакте» опубликовали фото с ДТП на улице Измайлова в Пензе. Автор поста добавил, что свидетелем случившегося он стал после 14:00.
На фото зафиксированы три машины, одна из которых такси. Очевидно столкновение двух машин, поскольку на них есть механические повреждения. На небольшом расстоянии от них заснята такси. На ней не заметны какие-либо повреждения, поэтому сложно сказать стала ли она участницей ДТП. Автор же поста назвал данное происшествие «паровозиком».
На данный момент официальной информации о происшествии нет. О пострадавших тоже не сообщается.