В 2021 году прожиточный минимум в России составит 11 тысяч 653 рубля

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Для трудоспособного населения прожиточный минимум составит 12 тысяч 702 рубля, для детей — 11 тысяч 303 рубля, а для пенсионеров — 10 тысяч 22 рубля. Постановление вступило в силу с 1 января, о чем сообщается на сайте «РИА Новостей».
С этого года прожиточный минимум устанавливается сразу на год, а не на квартал, как было раньше. В правительстве напомнили, что если раньше прожиточный минимум рассчитывали на основе стоимости продуктов, включенных в потребительскую корзину, то теперь он зависит от медианного среднедушевого дохода.