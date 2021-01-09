В 2021 году прожиточный минимум в России составит 11 тысяч 653 рубля

Правительство установило величину прожиточного минимума на душу населения на 2021 год — 11 тысяч 653 рубля. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Для трудоспособного населения прожиточный минимум составит 12 тысяч 702 рубля, для детей — 11 тысяч 303 рубля, а для пенсионеров — 10 тысяч 22 рубля. Постановление вступило в силу с 1 января, о чем сообщается на сайте «РИА Новостей».

С этого года прожиточный минимум устанавливается сразу на год, а не на квартал, как было раньше. В правительстве напомнили, что если раньше прожиточный минимум рассчитывали на основе стоимости продуктов, включенных в потребительскую корзину, то теперь он зависит от медианного среднедушевого дохода.