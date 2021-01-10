К жесткому ДТП на Окружной прибыла «скорая». Видео

В пензенском сообществе автомобилистов соцсети «ВКонтакте» опубликовали кадры серьезной аварии, которая случилась на Окружной.

По словам пользователей, ДТП им удалось заснять 9 января в одиннадцатом часу вечера недалеко от магазина «Турист». Один из очевидцев уточнил, что есть пострадавшие.

На кадрах видно две легковушки. У Lada Priora сильно смята боковая часть, деформированы крыша и капот. У второго автомобиля покорежена передняя часть.

На месте работали сотрудники скорой помощи.

Официальных данных о ДТП нет.

Автомобилистов просят быть аккуратными за рулем, а также поменять резину на зимнюю. Водителям советуют не совершать резких маневров, особенно на скользкой дороге, иначе это может привести к трагедии.