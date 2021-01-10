Еще два пензенца скончались от коронавируса

Врачи зарегистрировали смерть двух жителей Пензенской области от коронавируса за минувшие сутки.

Скончались мужчины 52 и 55 лет. Оба пациента страдали хроническими заболеваниями, однако погибли от коронавируса, осложненного пневмонией, сообщает областной оперштаб по борьбе с ковидом.

Таким образом, с начала пандемии по этой причине в регионе умерли 337 человек.

Чтобы снизить риски заражения, людям по-прежнему необходимо носить маски в общественных местах, не трогать немытыми руками лицо, а также чаще проводить уборку в доме.