Еще два пензенца скончались от коронавируса

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Врачи зарегистрировали смерть двух жителей Пензенской области от коронавируса за минувшие сутки.
Скончались мужчины 52 и 55 лет. Оба пациента страдали хроническими заболеваниями, однако погибли от коронавируса, осложненного пневмонией, сообщает областной оперштаб по борьбе с ковидом.
Таким образом, с начала пандемии по этой причине в регионе умерли 337 человек.
Чтобы снизить риски заражения, людям по-прежнему необходимо носить маски в общественных местах, не трогать немытыми руками лицо, а также чаще проводить уборку в доме.