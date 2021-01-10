Александра Кожевникова экстренно прооперировали в Пензе

Олимпийский чемпион, хоккеист, уроженец Пензы Александр Кожевников во время новогодних праздников оказался в больнице. О том, что произошло рассказал его дочь Мария в своем Instagram-аккаунте.

По словам Марии Кожевниковой, во время новогодних праздников семья отправилась в Пензу. В время выезда у ее отца начала немного воспаляться щека, однако мужчина заверил, что с ним все в порядке.

«Утром, уже в Пензе, все ухудшилось, но папа пил таблетки и настаивал, что все нормально, на третьи сутки он уже почти не мог говорить, и мы вызвали врачей, которые в срочном порядке забрали его в больницу и тут же прооперировали. 70 мл гноя - это опасно, так как [он] около мозга, у папы есть еще свои проблемы со здоровьем , не буду все рассказывать, но вы понимаете, что такое профессиональный спортсмен. Одна сторона медали - это почет, две олимпийские медали и известность, другую знают только близкие и семья - про все болячки, десятки операций», - откровенничает Мария Кожевникова.

К счастью, операция прошла успешно. Девушка поблагодарила пензенских врачей за помощь. Она добавила, что в настоящее время ее отец уже идет на поправку.

Пользователи пожелали хоккеисту скорейшего выздоровления.

Напомним, Александр Кожевников является чемпионом мира среди молодежных команд в составе сборной СССР в 1978 году. Также он – двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы. Имеет награды – орден «Знак Почета» и Орден Почета.