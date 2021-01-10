В ночном пожаре погиб житель Сердобского района

Сообщение о пожаре поступило в МЧС около 2:25 – вспыхнул дом в селе Секретарка на ул. Ладыженка, 21. Огонь охватил 30 кв. метров внутри строения. На месте возгорания спасатели обнаружили тело 85-летнего мужчины, хозяина дома. По данным пресс-службы областного ГУ МЧС, с пламенем боролись шесть сотрудников ведомства и две спецмашины.

Причины пожара устанавливаются.

Напомним, чтобы избежать трагедии, нужно следить за исправностью печей и обогревателей, не допускать их перекала, не сушить на них вещи и дрова.