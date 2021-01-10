Среди пострадавших в ночном ДТП на Окружной – маленький ребенок

В пензенском УГИБДД рассказали подробности аварии , которая случилась ночью на Окружной.

По данным ведомства, 9 января около 21:35 столкнулись Lada Priora и Lada Kalina. В первой ехали 37-летняя женщина и маленький ребенок. Автоледи госпитализировали. 32-летнего водителя «Приоры» и малыша после оказания помощи отпустили.

По данному факту проводится проверка.

Напомним, накануне в регионе выпали обильные осадки, что ухудшило обстановку для автолюбителей. Чтобы не попасть в беду, водителям рекомендуют соблюдать правила дорожного движения, в частности, дистанцию и боковой интервал и не превышать скорость.