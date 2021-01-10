Пензенские парки приглашают жителей на мероприятия. Афиша

В пресс-службе администрации Пензы опубликовали расписание на ближайшие мероприятия (0+), которые пройдут в городских парках.

10 января в 12:00 в ледяном городке «Зимняя сказка», который находится в парке им. В.Г. Белинского, начнется развлекательная программа для всей семьи «Сюрпризы от Зимушки». Пензенцы смогут принять участие в играх, покататься на санках и лыжах.

Также в парке 16 января в 14:00 жителей ждут на новогоднюю программу «В Снежном царстве, морозном государстве», где они вместе с Гердой отправятся в зимнее путешествие.

16 января в 11:00 для всех любителей активного отдыха в Детском парке состоится танцевальный марафон «Эх, валенки!».

Здесь же 17 января в 11:00 маленькие пензенцы и их родители во время сказочного калейдоскопа «Зимние узоры» смогут поучаствовать в викторинах и конкурсах.

17 января в 14:00 горожан приглашают в парк им. В.Г. Белинского на тематическую дискотеку «Подарок для елочки».

Напомним, в регионе продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса. Жителям старше 65 лет и с хроническими заболеваниями следует соблюдать режим самоизоляции.