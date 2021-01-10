Известен суточный прирост больных коронавирусом пензенцев

В регионе зафиксировано 28 055 случаев заражения, прирост за сутки составил 198 случаев. Выздоровели 22 470 жителей, умерли 337 пациентов.

Медики напоминают, что для снижения рисков заражения необходимо поддерживать чистоту рук и поверхностей. Также нужно стараться не касаться рта, носа или глаз немытыми руками и не есть еду (орешки, чипсы, печенье и другие снеки) из общих упаковок или посуды, если другие люди погружали в них свои пальцы.