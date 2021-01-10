В Бековском районе перевернулся внедорожник. Среди пострадавших - ребенок

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В Бековском районе Пензенской области случилось ДТП, в котором пострадали пассажиры.
9 января в 22:10 на 15 км «Беково-Варварино-Тамала» водитель «Нивы» не справился с управлением и слетел с дороги – автомобиль перевернулся. Двух пассажиров – 42-летнюю женщину и ребенка – госпитализировали.
Инспекторы выясняют все обстоятельства случившегося.
Пензенских автолюбителей предупреждают о том, что движение на летней резине в условиях снегопада и гололеда крайне опасно. При движении в сложных погодных условиях необходимо строго соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию.
Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют неопытным водителям воздержаться от поездок на автомобиле, особенно на дальние расстояния.