В Бековском районе перевернулся внедорожник. Среди пострадавших - ребенок

9 января в 22:10 на 15 км «Беково-Варварино-Тамала» водитель «Нивы» не справился с управлением и слетел с дороги – автомобиль перевернулся. Двух пассажиров – 42-летнюю женщину и ребенка – госпитализировали.

Инспекторы выясняют все обстоятельства случившегося.

Пензенских автолюбителей предупреждают о том, что движение на летней резине в условиях снегопада и гололеда крайне опасно. При движении в сложных погодных условиях необходимо строго соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию.

Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют неопытным водителям воздержаться от поездок на автомобиле, особенно на дальние расстояния.