В семи населенных пунктах Пензенской области за сутки нашли 198 ковидных пациентов

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В Пензенской области диагноз «коронавирусная инфекция» за сутки поставили 198 жителям.
Как сообщает региональный оперштаб по борьбе с вирусом, наибольшее число зараженных обнаружили в областном центре (177).
Восемь пациентов живут в Заречном, пять – в Бессоновском районе, по два – в Пензенском, Городищенском, Тамалинском и Шемышейском районах.
Среди пациентов есть 13 детей в возрасте от 2 месяцев до 17 лет.
Врачи рекомендуют быть особенно осторожными в людных местах, аэропортах и других системах общественного транспорта, а также максимально сократить прикосновения к находящимся в таких местах поверхностям и предметам.