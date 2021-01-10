В семи населенных пунктах Пензенской области за сутки нашли 198 ковидных пациентов

Как сообщает региональный оперштаб по борьбе с вирусом, наибольшее число зараженных обнаружили в областном центре (177).

Восемь пациентов живут в Заречном, пять – в Бессоновском районе, по два – в Пензенском, Городищенском, Тамалинском и Шемышейском районах.

Среди пациентов есть 13 детей в возрасте от 2 месяцев до 17 лет.

Врачи рекомендуют быть особенно осторожными в людных местах, аэропортах и других системах общественного транспорта, а также максимально сократить прикосновения к находящимся в таких местах поверхностям и предметам.