Пензенцы борются за жизнь котика с переломанной мордочкой

К сотрудникам пензенского центра помощи бездомным животным «Питомец» в канун новогодних праздников прибыл пушистый подопечный, который шокировал их жуткими увечьями.

Как рассказали волонтеры в своей группе соцсети «ВКонтакте», изуродованного окровавленного кота нашел сторож из Сердобска. Однако в населенном пункте бедолаге не смогли помочь и обратились в Центр.

«Кота Стефа несколько дней везли из области, то не могли найти машину в сочельник, то еще что-то. А тем временем мальчишка медленно и мучительно погибал», - делятся пензенцы.

Волонтеры предположили, что пушистик угодил под колеса автомобиля: «Удар пришелся на мордашку, затронув глаз, челюсть, расколов небо».

«Боль, которую испытывал кот, сложно описать, но только представьте, что вы не можете глотать, дышать, есть и пить. Стеф потерял много крови, если вы приглядитесь, то пушистые лапки насквозь ей пропитаны», - пишут сотрудники центра.

Из-за того, что слизистые кота были покрыты гноем, операцию не смогли провести в тот же день. Поэтому ее назначили на 10 января.

Узнать, как помочь несчастному котику выздороветь и встать на лапки, можно ЗДЕСЬ.