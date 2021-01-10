В Пензенской области неделя начнется с 20-градусного мороза

В понедельник жителей ждет облачная с прояснениями погода, небольшой снег и гололедица. Ветер будет дуть с севера со скоростью 7-12 метров в секунду при порывах. Ночью температура воздуха ожидается в пределах от минус десяти до минус пятнадцати градусов, при прояснении - до минус двадцати. Днем столбик термометра достигнет отметки в минус двенадцать градусов.

Спасатели рекомендуют пензенцам надевать теплую одежду и обувь, а в ветреную холодную погоду перед выходом на улицу мазать открытые участки тела специальным кремом.

«Как только на прогулке вы почувствовали переохлаждение или замерзание конечностей, необходимо как можно скорее зайти в любое теплое место - магазин, кафе, подъезд - для согревания и осмотра потенциально уязвимых для обморожения мест», - пояснили специалисты.