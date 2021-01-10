Как правильно восстановить организм после пневмонии. Советы пензенского врача

Заведующий отделом мониторинга факторов риска, врач пензенского областного центра медицинской профилактики Светлана Белкина рассказала, как людям, которые перенесли пневмонию, восстановиться, не навредив своему здоровью.

Пневмония является серьезным заболеванием с повреждением легких и нарушением важнейших функций организма. После перенесенной пневмонии многие испытывают приступообразный кашель, одышку и быструю утомляемость при физической нагрузке, что ограничивает выполнение даже простой домашней работы. На фоне этого переболевший начинает себя беречь, даже не подозревая, что своим бездействием наносит вред своим мышцам, способствуя еще большему ограничению дыхательных движений.

Наша основная задача – сделать все, чтобы предотвратить прогрессирование дыхательной недостаточности. Процесс восстановления у каждого занимает разный промежуток времени. Многое зависит от возраста, физического развития и тех заболеваний, которые являются хроническими и уже присутствуют у переболевшего.

Пневмония создает не только проблемы с физическим здоровьем, но и неблагоприятно влияет на психику. А значит, после улучшения самочувствия необходимо проводить мероприятия, направленные на восстановление не только физиологических функций, но и психических. Речь идет о реабилитации после перенесенной пневмонии, когда есть необходимость восстановить полноценное дыхание на фоне поражения легочной ткани.

Любой комплекс реабилитации составляется под каждого пациента индивидуально, учитывая показания и противопоказания. Основная цель проводимых процедур – снять воспаление с тканей, уменьшить эмоциональный всплеск, улучшить кровоснабжение легочной ткани, простимулировать адаптивные механизмы, как в дыхательной, так и сердечно-сосудистой, нервной и других системах. После пневмонии все пациенты должны выполнять дыхательную гимнастику, которая поможет напомнить легким, как нужно правильно дышать.

Гимнастика помогает улучшить легочное кровообращение, натренировать дыхательную мускулатуру, которая поможет увеличить легочный объем. Ведь возвращение поврежденных зон легких в акт дыхания, позволит пациенту снизить риск инвалидизации после перенесенного серьезного заболевания легких.

В домашних условиях гимнастику делают в медленном темпе, начиная с 3-5 минут и доведя длительность занятия до 10-15 минут пару раз в день. Вдыхаем носом в течение 2 секунд, задерживаем дыхание 4 секунды, а выдыхаем ртом за 4 секунды, имитируя сдувание пера с ладони. При этом, такая дыхательная гимнастика не должна вызывать дискомфорт или боль.

Помимо дыхательной гимнастики, рекомендованы гимнастические упражнения, которые можно сделать лежа (по 5-6 повторений):

- опереться на локти, приподнять на вдохе грудную клетку, а на выдохе – расслабиться;

- кисти рук опустить на плечи, развести локти в стороны на вдохе, а опустить локти на выдохе;

- на вдохе поднять руки вверх, а на выдохе опустить;

- ноги согнуть в коленях, а таз на вдохе поднять и на выдохе опустить;

- подтянуть колени к туловищу;

- по очереди поднимать прямые ноги;

- на вдохе надуть живот, а на выдохе втянуть.

Упражнения, которые можно делать сидя (по 6-8 повторений):

- кисти в замок, на вдохе прижать к груди, а на выдохе потянуться вверх;

- широко расставить ноги: на вдохе опустить руки, а на выдохе корпус наклонить в бок;

- на выдохе наклонить корпус вперед, коснувшись грудной клеткой колен, а на вдохе выпрямиться;

- на вдохе отвести назад локоть, а на выходе дотянуться локтем до противоположного колена.

Упражнения, которые выполняются стоя (по 8 повторений):

- ходьба на месте 2-3 минуты;

- ноги вместе, руки вытягиваем вперед, вверх, в стороны;

- плечи поднять на вдохе, опустить на выдохе;

- стоим прямо, руки сжаты в кулак на уровне пояса, вдох – руки толкаем вниз, выдох – возвращаем обратно;

- ноги на ширине плеч, корпус немного наклонен вниз, руки свисают: на вдохе наклоняемся, на выдохе – поднимаемся (противопоказано при травмах головы, перепадах артериального давления, камнях в желчном пузыре или почках).

На возвращение к физической активности уйдет время. Восстановление должно проводиться дозировано и постепенно. А самое важное, любые нагрузки должны начинаться под присмотром специалиста и увеличиваться постепенно, не принося неудобства.

Параллельно физической реабилитации важна информационная поддержка, которая поможет разобраться с ситуацией и увидеть необходимость коррекции факторов риска, медикаментозная терапия, которая необходима для стабилизации состояния пациента, физиотерапевтические процедуры - для рассасывания застойных очагов в легких и психологическая поддержка, как родных и близких, так и медицинских работников для восстановления психического равновесия.

И, конечно же, нельзя забывать о питании. В рационе питания, при болезнях органов дыхания, требуется повышение приема суточного белка. рекомендовать включить в рацион некрепкие обезжиренные мясные бульоны с разваренной крупой или овощами, курицу, кролика, нежирные говядина и свинина на второе (желательно приготовленные на пару), отварную рыбу нежирных сортов, на гарнир – вязкие каши, овощные пюре, кисломолочные продукты, спелые фрукты и ягоды. Что следует исключить: острое, соленое, жареное, мучные изделия, крепкие мясные и рыбные бульоны, копчености, консервы, колбасы, соусы и маринады, а также квашеную капусту, шоколад, виноград, жирные сливки и сметану, а главное - алкоголь. Такое питание позволит ускорить процесс восстановления организма, будет способствовать выведению токсинов, а также простимулирует иммунную систему.