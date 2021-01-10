Пензенских автолюбителей просят сократить поездки на личных авто

В Пензенской области накануне прошел сильный снегопад. Из-за обильных осадков дорожные службы активизировали работы по очистке городских территорий от снега.

В минувшие сутки дороги регионального и межмуниципального значения региона очищали 216 спецмашин. Чтобы на дорогах не образовалась гололедица, их покрыли более чем 3000 тоннами пескосолянной смеси, сообщают в пресс-службе областного минстроя.

В министерстве обратились к автолюбителям – им рекомендуют по возможности отказаться от передвижения на личном транспорте в период снегопада, а в случае поездок - соблюдать правила дорожного движения.