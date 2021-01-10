Диетолог назвала рецепт «антикоронавирусного» бутерброда

Заведующая кафедрой здорового образа жизни и диетологии Ростовского государственного медицинского университета, диетолог Ирина Дядикова отметила важность включения в рацион жиров животного происхождения людям с поражением легких.

Она призвала людей не придерживаться строгих ограничений в зимний период, подчеркнув, что коронавирус очень коварен.

«Заболевания легких издавна лечили жиром. Вспомните народные средства: свиной жир, козий жир, барсучий. Им намазывали грудь и спину, давали растопленным внутрь с молоком. Переболевшим пациентам очень рекомендуется сливочное масло с какао, с медом», - цитирует специалиста «Российская газета».

Ирина Дядикова отметила, что сильно налегать на жирную пищу не стоит, например, можно заменить жареную свинину или другой вид мяса на сливочное масло — оно легко усваивается. Лук, имбирь и чеснок, как говорит специалист, имеют бактерицидные и иммуностимулирующие свойства, их следует добавить в рацион.

Для профилактики коронавируса она рекондует приготовить «бутерброд здоровья»: размолоть в пасту сало, добавить туда зерна кинзы, укропа, черного перца. Сложить в баночку и намазывать утром хлеб.