Легковушку занесло: в Пензе на скользкой дороге столкнулись два автомобиля

В чате пензенских автомобилистов в мессенджере Viber 10 января появился ролик с моментом ДТП в одном из районов города.

По словам очевидца, видео было снято по дороге в Ахуны. Кадры появились в чате в первом часу дня. На них видно, как автомобиль заносит на скользкой дороге, из-за чего легковушка врезается в другую машину.

Официальных данных о случившемся нет, о пострадавших ничего неизвестно.

Отметим, что из-за плюсовой температуры днем и заморозков ночью подтаявший снег превращается в лед, из-за чего на дорогах образуется наледь. В сочетании со снежной кашей лед делает дороги особенно опасными. Инспекторы подчеркивают, что в таких ситуациях редко спасают даже специальные зимние шины, поскольку управлять авто становится существенно труднее, поэтому водителей просят быть особенно внимательными и аккуратными на дорогах в это время, соблюдать правила дорожного движения, а неопытным автомобилистам – по возможности воздержаться от поездок.