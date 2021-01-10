Сколько пациентов с коронавирусом лечат в пензенском КИМе

В Instagram-аккаунте пензенского областного центра спецвидов медицинской помощи (КИМ) рассказали о количестве пациентов, которые лечатся здесь от коронавируса и пневмонии.

«Инфекционные отделения в круглосуточном режиме оказывают помощь больным с коронавирусной инфекцией и пневмониями. На данный момент на ковидных инфекционных койках находятся 480 больных», - поделились медики.

Также по состоянию на 9 января в отделении реанимации КИМа находятся 38 пациентов с дыхательной недостаточностью, из них пять человек - на инвазивной искусственной вентиляции легких (ИВЛ), и 23 - на неинвазивной ИВЛ.

Медики подчеркивают, что самолечение опасно для здоровья. При появлении признаков заболевания необходимо обращаться за помощью квалифицированных специалистов.