Названа причина смертельного пожара в Сердобском районе

Трагедия случилась в третьем часу ночи 10 января на ул. Ладыженка в селе Секретарка. После ликвидации огня спасатели нашли в жилой комнате тело 85-летнего хозяина дома. Пенсионер проживал с супругой, которой удалось спастись из горящего дома, сообщили в пресс-службе областного СУ СКР. Точную причину гибели мужчины установит судмедэксперт.

По предварительным данным, причиной пожара могла послужить неисправность электропроводки. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Чтобы избежать трагедии, рекомендуется следить за исправностью электропроводки, а также за исправностью печей и обогревателей.