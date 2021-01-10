Пензенцев просят убрать автомобили с обочин

Жителей Пензы просят не парковать машины на обочинах, так как это мешает уборке улиц от снега.

Для устранения последствий снегопада МУП «Пензадормост» планирует провести уборку снега в ночную смену. Для того, чтобы выполнить ее качественно, автолюбителей просят убрать припаркованные на обочинах машины, сообщают в пресс-службе мэрии.

Отмечается, что наиболее часто подобные стихийные стоянки образуются на проспекте Строителей в районе торговых центров «Кагау» и «Берлин», на проспекте Победы в районе магазина «Буратино» и возле парка 40-летия Победы, а также на улицах Клары Цеткин и Терновского.