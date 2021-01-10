Пензячка отдала полтора миллиона рублей за липовые акции

В отделе полиции она рассказала следующее. Оказалось, что женщина искала в интернете объявления о дополнительном заработке. Случайно она обнаружила сайт, который предлагал заработать деньги с помощью инвестирования в ценные бумаги. Горожанка зарегистрировалась и оставила для связи свой номер телефона.

Вскоре ей позвонила незнакомка и представилась финансовым директором организации. Собеседница сказала, что для получения прибыли необходимо приобрести акции, после чего прислала пензячке логин и пароль для личного кабинета на сайте. Оказалось, что ей нужно было перевести деньги на счет банковской карты. Первые акции обошлись пенсионерке в 400 тыс. рублей, вторые – столько же.

Менее чем за месяц она перевела за ценные бумаги более 1,5 миллионов рублей. Женщина видела в своем кабинете, что ее доход от вложений составил 340 евро. Когда она решила снять дивиденды, то консультанты фирмы предложили ей внести еще деньги.

«Все попытки снять деньги не увенчались успехом, после этого гражданка поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. Сумма, которой лишилась жительница Пензы, была из ее личных накоплений, а 100 тысяч рублей женщина взяла в кредит», - сообщают в пресс-службе областного УМВД.

По данному факту проводится проверка.

Пензенцам напоминают, что в случае гарантии незнакомыми людьми дохода значительно выше, чем в банках с надежной репутацией, или предложений для заработка на участии в биржевых торгах или спортивных событиях не стоит им доверять, так действуют мошенники.