Почему в России снизился суточный прирост больных коронавирусом – мнение экспертов

«Я не думаю, что люди меньше тестируются — количество тестов сейчас более или менее постоянно каждый день. Это естественный ход любой инфекции, которая постепенно ослабевает по ряду причин: коллективный иммунитет, ослабление вируса. Эти факторы могут быть слабенькими, но все они работают на нас», — цитирует Алексея Аграновского РБК.

Эксперт заявил, что с более активным вакцинированием заболеваемость должна упасть еще сильней.

А Лариса Попович считает, что снижение заболевших связанно с холодной погодой: «В холод меньше контактов, вирус быстрее умирает». Она также считает, что это временное снижение. По ее прогнозам, новый подъем заболевания может начаться в феврале-марте.

Напомним, 7 января в Роспотребнадзоре заявили, что в России стабилизировалась эпидемиологическая ситуация по COVID-19. В ведомстве отметили, что за неделю суточный показатель заболеваемости снизился с 18,9 до 16,5 на 100 тыс. населения. В то же время в отдельных регионах разброс показателя варьирует от 2,44 до 67,98 на 100 тыс. населения.